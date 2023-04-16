Высший пилотаж: патриарх Кирилл рассказал об опыте управления Миг-29

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Глава Русской православной церкви провел телемост с экипажем МКС, приуроченный к светлому празднику Пасхи.

Патриарх Кирилл во время телемоста с экипажем Международной космической станции (МКС) выразил сожаление, что ему уже не удастся в силу возраста побывать в космосе, и рассказал, что ранее ему довелось пилотировать истребитель МиГ-29.

«Я вам сейчас скажу то, что я публично, кажется, никогда не говорил. Мне удалось пилотировать МиГ-29 в качестве второго пилота, выполнить все фигуры высшего пилотажа. Это было, когда я был помоложе, когда я был митрополитом в городе Смоленске», — поделился воспоминаниями патриарх.

По словам Кирилла, осуществить мечту о полете на истребителе ему помог командир расквартированного в Смоленске летного полка. Он под свою ответственность провел будущего патриарха на аэродром и сам сел за штурвал истребителя.

«Сели в самолет, и вот когда заработала турбина подо мной <…>, я понял, какая это сила, какая это мощь. Когда самолет тронулся, вот так, на амортизаторах, прямо понимаешь, что под тобой что-то такое, прям вулкан», — эмоционально рассказал патриарх.

Также Кирилл рассказал историю, которая случилась с ним в школе в то время, когда в космос полетел первый человек — Юрий Гагарин.

«Я тогда учился в седьмом классе, и к нам пришла учительница и сказала, зная, что я верующий мальчик: „Дети, вот полетел наш советский космонавт в космос и Бога не увидел, нету Бога“. И на меня смотрит. Потом ко мне ребята подошли и говорят: „Слышал, что сказали? Гагарин не видел Бога“. Я говорю, да он и не мог увидеть. А они говорят, а где можно Бога увидеть? Я говорю, а ты в свою совесть загляни. В самого себя загляни и там ты увидишь творение Божие», — рассказал Кирилл.

Патриарх отметил, что верить в Бога логичнее и полезнее, чем отрицать Господа. Также Кирилл был рад тому, что космонавты взяли в полет иконы, и что они православные люди. Патриарх пожелал им помощи Божией и успешного окончания миссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой.