«Сказочный персонаж»: Шаляпин высказался о пластических операциях Киркорова

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При этом коллегу по цеху он считает эталоном природной красоты.

Российский певец и финалист проекта «Фабрика звезд-6» Прохор Шаляпин посетил форум «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2023» и прокомментировал косметологические процедуры старшего коллеги — Филиппа Киркорова. Он считает, что все изменения короля российской эстрады — это исключительно его выбор.

«Я к этому отношусь абсолютно ровно. То есть меня это не удручает. Я смотрю на него и мне хочется узнать, как он себя чувствует», — рассказал Шаляпин корреспонденту 5-tv.ru.

Он считает, что перенесенные операции артиста — это тяжелая нагрузка на организм. Шаляпин отмечает, что для того, чтобы пройти через общий наркоз и лечь под нож хирурга нужна смелость, поэтому в его глазах Киркоров — человек отважный.

По мнению Шаляпина, Киркоров стал выглядеть, как «сказочный персонаж». В его понимании, Филипп Бедросович — эталон, который всегда был красив от природы. Однако сам певец не отрицает, что, возможно, и он почувствует, что ему будут нужны изменения в каком-нибудь определенном возрасте.

Артист оценивает новый имидж Киркорова, как что-то стильное и молодежное. Единственное, для обывателя такой стиль может посчитаться чрезмерно ярким, так как люди привыкли больше к серым оттенкам. Но, Шаляпин подчеркивает, в этом есть определенное наслаждение, чтобы все были разными. Ведь, чем больше красок и разных людей, тем лучше.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Сан рассказала о расставании с Прохором Шаляпиным.