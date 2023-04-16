Бегут, а мы догоняем: кадры боев сил РФ за железнодорожный узел в Артемовске

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Украинские формирования продолжают отступление, но еще пытаются удержать отдельные рубежи.

В Артемовске штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» ведут бои за основной железнодорожный узел города. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского бойца, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сместились в сторону железной дороги, чтобы отступить.

«Оттягиваются. Они бегут, а мы их догоняем. Город почти под нашим контролем», — отметил военный.

ВДВ России заблокировали возможность отступления ВСУ из Артемовска

Пока за ВСУ остаются многоэтажки в западных кварталах города, которые стали последней дорогой для бегства. При этом президент Украины Владимир Зеленский официально не отдает приказа к отступлению, потому что он может означать политический провал. Поэтому происходящее в Артемовске уже больше смахивает на агонию. Воюющие на стороне Украины наемники перешли к тактике выжженной земли — минируются жилые многоэтажки, которые как карточные домики складываются от взрывов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевское командование использует пограничников в роли заградотрядов. Таким образом они пытаются не допустить отступления мобилизованных.