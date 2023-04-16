Путин поздравил россиян с Пасхой

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Глава государства также отметил деятельность Русской православной церкви, указав, что ее работа направлена на сохранение богатейшего культурного наследия страны.

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с праздником Светлой Пасхи.

«Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением. Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей. Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего», — сказал президент. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства также отметил деятельность Русской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессий. Он указал, что их работа направлена на сохранение богатейшего исторического и культурного наследия страны, а также решение важных социальных проблем и укрепления института семьи.

«Церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору», — заключил Путин.

В 2023 году православные верующие отмечают Пасху 16 апреля. Самое масштабное богослужение прошло в Москве в храме Христа Спасителя, его возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Пасхальную службу по традиции посетил и Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и что нельзя делать на Пасху.