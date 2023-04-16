Пушилин пообещал «ответ» обстрелявшим Донецк в пасхальную ночь

Фото: Ноябрев Иван / ТАСС

Врио главы ДНР отметил, что удар в район центрального собора был нанесен противником целенаправленно.

Боевые расчеты российских бойцов работают над ликвидацией огневых точек украинских боевиков, которые нанесли в пасхальную ночь удар по Донецку. Об том заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Наши боевые расчеты уже работают по нейтрализации. Тем не менее угроза еще остается, будьте аккуратнее», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин указал, что удар в район центрального собора был нанесен противником целенаправленно.

Украинские боевики выпустили минувшей ночью 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) на Ворошиловский района Донецка. Помимо территории вокруг собора, прилеты были зафиксированы в районе крутого рынка, и детского садика, в котором впоследствии произошел пожар. Также есть разрушения в близлежащих магазинах и аптеке.

По последним данным, погиб один человек. По меньшей мере еще шестеро получили ранения.

Ранее, писал 5-tv.ru, житель Донецка заявил, что ВСУ наносят удары для того, чтобы люди испугались и прекратили празднование.