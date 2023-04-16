Специальные чулки и перевязки: Киркоров рассказал о восстановлении после пластики

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Артист уже вернулся к гастрольной деятельности.

Филипп Киркоров, несмотря на недавно перенесенные пластические операции, уже активно гастролирует по России, а также принимает участие в различных светских мероприятиях. Поп-король признался в одной из программ на федеральном канале, что справляться с временными неудобствами ему помогает помощница. На период восстановления артист должен делать регулярные перевязки, а также носить компрессионное белье и чулки, чтобы не было тромбоза.

«Неповторимый»: Киркоров отреагировал на мемы о своей новой внешности

Изменения во внешности артиста добавили работы и его команде. Как признается стилист Киркорова Максим, многие концертные наряды пришлось переделывать и ушивать, поскольку звезда эстрады заметно похудел.

«Сидело двенадцать портных днем и ночью, чтобы все было вовремя. Брюки с 58 размера стали 52», — отметил мастер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как артист переносил пластические операции. Киркоров признался, что восстановление после хирургического вмешательства дается ему сложно.