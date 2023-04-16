В Финляндии задумались о смене демилитаризованного статуса Аландских островов

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Такой шаг будет означать нарушение действующего соглашения с Россией.

После вступления Финляндии в состав НАТО в стране задумались о смене демилитаризованного статуса Аландских островов, тем самым нарушив соглашение с Россией. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

«После того, как мы пошли в НАТО и приняли такие важные решения, мы можем обсуждать этот вопрос совершенно открыто», — пишет издание.

Аландские острова имеют такой статус с 1856 года, что подтверждается рядом соглашений. Тем не менее некоторые финские политики хотят его отмены. Сами же власти Аландских островов хотят сохранить действующий демилитаризованный статус.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, страшен ли России новый член НАТО у ее границ.