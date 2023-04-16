Один человек погиб и еще несколько пострадали при ночном обстреле Донецка

Фото, видео: 5-tv.ru

Прилеты были зафиксированы в районе крытого рынка и центрального собора, в котором проходило пасхальное богослужение.

Украинские боевики в пасхальную ночь атаковали Донецк, выпустив на Ворошиловский район города 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Прилеты были зафиксированы в районе крытого рынка и центрального собора, в котором на тот момент только закончилось богослужение и люди начали выходить на улицу. По данным 5-tv.ru, при обстреле погибла мирная жительница прямо в автомобиле недалеко от собора. Еще как минимум четыре человека получили ранения.

Также в распоряжении 5-tv.ru появились кадры последствий обстрела города украинскими боевиками. Сильно пострадал крытый рынок — конструкции буквально превратились в груду металла.

Ранее в администрации Ворошиловского района сообщили, что возле собора, в районе которого был зафиксирован прилет, наблюдается задымление.

Как писал 5-tv.ru, днем ранее ВСУ четыре раза за сутки ударили по населенным пунктам ДНР из РСЗО. В общей сложности было выпущено 33 ракеты.