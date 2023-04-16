В храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь из Иерусалима

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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне Пасхи.

Делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь из Иерусалима в храм Христа Спасителя в Москве. Некоторое время назад самолет со священным огнем приземлился в аэропорту Внуково-3.

Делегацию встречали журналисты и представители различных епархий Русской православной церкви. Последним теперь предстоит доставить лампады со священным огнем в другие города России.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Перед началом службы предстоятель Русской православной церкви призвал людей избегать зла и греха, поскольку только так можно осуществить истинное свое предназначение и обрести внутреннюю силу.

На пасхальное богослужение приехал президент России Владимир Путин.

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