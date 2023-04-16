Когда минус в плюс: Россия продолжает удивлять Запад экономическими достижениями

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

Антикризисные меры сработали, но расслабляться не время. Возникшие оперативные сложности президент обсудил на заседании правительства.

Россия продолжает удивлять Запад. Международный валютный фонд был вынужден снова переписать прогноз для нашей экономики и снова «в плюс». Если после начала спецоперации и шквала санкций МВФ прогнозировал нам жуткое падение с минусами на два года вперед. То сначала в октябре, когда стало понятно, что «порвать в клочья» если что и удалось то, только веру в западных аналитиков, прогноз переписали в первый раз. Потом еще раз в январе, когда впервые допустили у нас рост. Но по итогам первого квартала 2023 года позитива еще добавили.

И если кому-то покажется что плюс 0,7% — это как-то маловато будет, то все познается в сравнении. Франция, Италия — те же плюс 0,7% в прогнозе МВФ, вся Еврозона — плюс 0,8%, Германия, Великобритания — вообще в минусе. Когда в Москве говорят, про то, что европейские санкции против России — это выстрел в самих себя, это вот ровно про это.

По правде сказать, и в российском правительстве не рассчитывали, что у нас так все пойдет и сами в своих прогнозах тоже рисовали минусы, но, что есть, то есть. Антикризисные меры сработали, однако не время расслабляться. Есть сложности, которые необходимо решать оперативно, на этой неделе на совещании президента с правительством подняли не звучавших ранее вопросы.

Безработица — рекордно низкая. И это хорошо, но это, как выясняется и плохо, так как ряд отраслей испытывает нехватку рабочих рук, прежде всего квалифицированных. И второй момент — жилищное строительство. Девелоперы выдали в прошлом году 100 миллионов квадратов жилплощади — так много даже при Союзе не строили. Но в этом году — и объем строящихся площадей упал на 19% и что самое важное — спрос почти наполовину.

«В прошлом году наши строители вышли на рекордные объемы ввода жилья. Однако видно также, что на рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы: происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению „стройки“. Нужно, конечно, эти риски снижать», — подчеркнул Владимир Путин.

Как поддержать жилищное строительство, которое, как локомотив тянет за собой производство строительных и отделочных материалов и металлопрокат, должно придумать правительство. Ситуация непростая, так как при этом нельзя допустить нового скачка цен, как было в последние два года. С одним из крупнейших игроков на рынке недвижимости — главой госкорпорации ДОМ. РФ президент провел отдельное совещание и, внезапно, поинтересовался перспективами льготной ипотеки на покупку «вторичного жилья» — сейчас все госпрограммы работают по новостройкам.

«Смотрите, мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если все-таки создать какие-то условия для льготного приобретения со вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Все-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли», — поинтересовался президент.

«Владимир Владимирович, на Дальнем Востоке в ряде регионов…» — начал было Виталий Мутко.

«Я сейчас не про Дальний Восток, я в целом», — поправил Путин.

«Сейчас цены на вторичном рынке меньше, чем на первичном рынке. Сейчас у нас наблюдается, когда мы сделали большую поддержку отрасли, потому что меры поддержки на спрос длительные и через два-три года приносят эффект. Мы запустили механизм — через несколько лет начали больше вводить, а вторичный рынок сейчас несколько приостановился. Сейчас, конечно, вторичный рынок более предпочтительный, потому что человеку выгоднее брать на вторичном, дешевле жилье», — пояснил глава ДОМ. РФ.

«Все равно это будет подталкивать строительство».

«Подталкивает», — согласился Мутко.

Подталкивать это должно в нужном государству направлении — один из самых популярных жилищных инструментов сейчас семейная ипотека под 6%, но на рынке заметный перекос. Более половины квартир в новостройках — или однокомнатные, или, что еще хуже студии. Девелоперы снимают сливки, а семьи, прежде всего молодые ютятся в тех квадратах, на которые денег хватило. Глава ДОМ РФ на встрече с президентом предложил, как раз снизить еще ставки на» семейные», от 50 квадратов квартиры, а также стимулировать индивидуальное жилищное строительство. Но, повторюсь, это все идеи, которые будет аккумулировать правительство.

При этом на что обратил внимание — несмотря на текущие задачи и понятные сложности, Россия не отказывается от глобальных проектов — например в космосе. 12 апреля — помимо речей о славном прошлом и подвиге Юрия Гагарина, звучали и смелые планы на будущее. Активизируется строительство российской орбитальной станции. Сокращенно РОС. На МКС мы по планам будем квотироваться до 2028 года, а дальше — должны въехать в собственное космическое жилье. Оно будет компактнее МКС, но просторнее советской станции МИР. Если сравнить, то представьте, что МКС — это футбольный стадион, МИР была как баскетбольная площадка, а РОС — нечто среднее — хоккейная коробка. Примерно, как китайская станция «Тяньгун», которую как раз дособрали на орбите.

Принципиальное отличие — наша станция РОС будет не обитаемой, а посещаемой. И летать будет по специфической орбите не вдоль экватора, а поперек, от полюса к полюсу. Подчеркивается, что новая станция нужна не как самоцель, а как ступень для движения дальше к звездам, для начала на Луну и на Марс. Мы были первыми, шагнувшими в космос и можем сохранять лидерство.

«Мы стали первыми, потому что люди, работавшие на предприятиях, в КБ [конструкторских бюро], в научных институтах, подчинили свою жизнь интересам Родины, служению своему народу. Покорители космоса сегодня являются для нас примером в решении задач укрепления технологического суверенитета. Нам нужно обязательно продолжать их славные дела и традиции, добиваться таких же ярких, исторических успехов, которыми мы все могли бы гордиться», — подчеркнул Владимир Путин на торжественном вечере в День космонавтики в Кремле.