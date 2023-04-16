Под разрывы снарядов: как в Донбассе проходят пасхальные богослужения

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На Украине тем временем православная община встречает главный для каждого истинно верующего праздник — расколотой.

Страстная Неделя не остановила обстрелы мирных городов Донбасса со стороны ВСУ. В четверг под ударом оказалась Горловка, в пятницу Ясиноватая, погибли шесть человек, в субботу — сам Донецк. Представители ДНР в СЦКК буднично фиксируют результаты прилетов — дату, место, повреждения. Собирают шрапнель и осколки, латиница на смертоносных кусочках металла уже никого не удивляет.

Несмотря на это в храмах идут службы. Обстрелы стали рутиной, постоянная угроза мгновенной смерти притупилась для восприятия. Все-таки девять лет уже обстреливают, не кланяться же каждому снаряду.

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На Украине православная община встречает главный для каждого истинно верующего праздник — Пасху — расколотой. Продолжается борьба раскольнической ПЦУ с канонической УПЦ. В ход идут все средства — неугодных священников отправляют под домашний арест, избивают на улицах излишне ретивые патриоты. На этой неделе к борьбе с «московскими попами», как это подается официальной пропагандой, подключили молодежь. Студенты и школьники пикетируют православные храмы и глумятся над пожилыми прихожанами. В народе их прозвали «пионерами Зе» — Зеленского, который одобрительно смотрит, как добивают каноническую церковь. Несмотря на колоссальное давление — церковь выдерживает.

Но раскольники все-таки «отжали» главные храмы Киево-Печерской Лавры. Именно их представители провели вечернюю службу в Верхней Лавре в субботу и начнут заутреннюю в Нижней Лавре в воскресенье. Каноники проводят богослужения в небольших оставшихся храмах лавры и все чаще просто на улице. С улицы их пока не гонят. Пока. Впрочем, уже со следующего года даже даты богослужений будут не совпадать, ПЦУ в рамках евроинтеграции намерены перейти на юлианский календарь, подчеркивая, что грегорианский — архаичен и вообще он «московский». А так и Пасху и Рождество можно будет праздновать как в «просвященном мире». Раскольники скептически относятся и к схождению благодатного огня, называя явление не чудом, а ритуалом. Кстати, такое мнение стали распространять после того, как несколько лет подряд представителей ПЦУ просто не пустили в Храм Гроба Господня. Квот на них не хватало.

Мы на пороге Третьей мировой войны — взбудоражил общественность на этой неделе экс-президент США Дональд Трамп. Он использовал эту страшилку в рамках своей предвыборной компании для того, чтобы лишний раз клюнуть Байдена, который довел ситуацию до такого обострения.

Но если верить библейским преданиям — в ближайший год апокалипсиса не ожидается, благодатный огонь в Иерусалиме сошел. Верующие со всего мира съехались в этот день в Израиль, чтобы лично увидеть чудо. Из Иерусалима частичку благодатного огня спецрейсом доставили в Москву, ее передадут и в другие крупные города страны — самолетами доставят в отдаленные от столицы центры — Архангельск, Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Якутск. В храмы Донбасса и Новороссии привезут наземным транспортом. От Благодатного огня из Иерусалима зажгли лампады и свечи и в главном Храме Русской православной церкви — в Храме Христа спасителя патриарх Кирилл проводит пасхальное богослужение. Среди верующих и глава государства. Владимир Путин за свою политическую карьеру лишь дважды пропустил праздничную службу в главном храме столицы. В 2003 году — так как был в командировке и в 2020-м из-за пандемии. С репортажем — корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

«Еще за несколько часов до начала службы сюда тянутся вереницы верующих. Они приехали из разных городов, со всех уголков России, чтобы светлый праздник встретить в главном храме страны», — рассказывает журналист.

Иконы украшены красными и белыми цветами. Это знак — жертвы, которую Спаситель принес за людей, и жизни, к которой он их возродил. Позади — сорокадневный пост. Впереди — молитвы. О том, что сейчас тревожит каждого. Раздаются первые звуки колокола и храм наполняют голоса сводного хора. «Христос Воскресе из мертвых» — повторяют они слова древней молитвы, напоминая о главном чуде всего христианского мира.

Чудо, что происходит вот уже XVI веков, начинается в Иерусалиме, в Храме Гроба Господня. Православные, католики, алавиты, копты, протестанты ждут схождения Благодатного огня. Они забывают о противоречиях и конфликтах, молятся вместе, чтобы Господь послал им этот важный знак. Из Иерусалима Благодатный огонь отправляется в разные города и страны. В Храме Христа Спасителя его зажигают перед самой красивой и торжественной частью службы — Крестным ходом. Он символизирует путь Спасителя, по которому идет каждый верующий. В этот момент и на улице, и в каждом уголке храма звучат главные слова — о победе добра над злом, жизни — над смертью. Их произносят на разных языках — от греческого до английского.

Священнослужители в праздничных красных облачениях. Это главный цвет Пасхи. По преданию, Мария Магдалина пришла к императору Тиберию возвестить о Христовом Воскресении. Он не поверил. И тогда яйцо, что она принесла с собой, приняло цвет крови Спасителя. Именно поэтому сейчас перед Пасхой и красят яйца. Ну а встречают этот светлый праздник традиционно — всей семьей.

Около пяти миллионов россиян стоят в храмах и соборах на всенощной. И еще десятки миллионов светлую Пасху встречают в других странах, на всех пяти континентах. Церковь молится о всем православном мире, но прежде — о тех, кому сейчас тяжелее других.

«Церковь, как это сейчас происходит на Украине, вновь подвергается гонениям со стороны безбожников, которые себя таковыми не считают, но на самом деле являются. Они захватывают храмы и святыни. И мы молимся за тех, кто мужественно несет этот крест исповедничества», — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Вслед за Пасхой начинается важная неделя — Светлая Седмица. Она праздничная, но не в светском понимании. И нужна не для того, чтобы после поста как следует разговеться», — сказал журналист.

Время после торжественной службы — для добрых дел. Милостыни, пожертвований, помощи ближним. А вместе, напоминают эти пасхальные дни, мы можем сделать очень много — друг для друга, а значит и для всего мира.