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Войска РФ продолжают активные наступательные действия на этом направлении.

Обстановка на участке фронта под Белогоровкой словами военных сейчас «стабильно напряженная». Российские войска активно наступают на врага, выбивая его из насиженных окопов. С репортажем — корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

«Украинцы пытались переходить в контрнаступление, но попытка была остановлена, разбиваем каждый день», — рассказывает заместитель командира батальона «Август» ВС РФ с позывным «Бритва».

Танки, артиллерия и авиация на этом участке фронта методично перемалывают укрепления технику и живую силу противника. Вот экипаж знаменитого батальона «Август» выезжает на огневую точку. По врагу танкисты работают как с закрытых позиций, так и прямой наводкой.

«Подымается беспилотник, находятся цели явные и корректируют нас», — рассказывает боец батальона «Август» с позывным «Стасян».

Цели для ударов наша разведка сообщает и артиллеристам. Вот кадры бойцов 4-й бригады 2-го армейского корпуса, снятые на окраине Белогоровки. На позициях ВСУ замечена пехота — она перемещается на другой фланг. А вот здесь, вероятнее всего, опорный пункт украинских националистов. Тоже окраина поселка. На земле блиндажи в три наката, вот натянутая веревка через реку Северский Донец, надувная лодка, чтобы переправиться на другой берег. Наши пушки начинают наносить сокрушительные удары по позиции противника.

Одновременно подключаются и минометчики добровольческого отряда «Барс-12». Бойцы только и успевают подносить снаряды, нанося удары с ювелирной точностью.

«Два пристрелочных было. Третий. Вот сейчас узнаем результаты», — говорит корреспондент.

После серии ударов неонацисты пытаются вычислить, откуда по ним ведут огонь и поднимают в небо беспилотник. В какой-то момент он даже попадает в кадр нашего дрона. Во вражеском окопе появляется один из националистов с противотанковым гранатометом.

Украинский боевик промахивается. Под грохот снарядов несколько выживших националистов выбираются из траншеи и бросаются в бегство.

«Они боятся в общем, пускай не расслабляются, сила с нами», — говорит боец отряда «Барс-12» с позывным «Святой».