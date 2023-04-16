Неудобное положение: зачем и кто все же слил секретные документы США по Украине

Фото, видео: REUTERS / WCVB-TV / ABC; 5-tv.ru

Любопытно, что схему вскрыли первыми журналисты и «сдали» участников спецслужбам. Дальнейшие действия официальных властей Америки больше похожи на комикс.

Двадцатиоднолетний парень в красных трусах из предместий Бостона и несовершеннолетний школьник из Калифорнии — поставили всю Америку в неудобную положение. Их подозревают в самой масштабной утечке секретных документов Пентагона со времен WikiLeaks и Эдварда Сноудена.

Парень в красном, которого арестовали в четверг, — военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейр. Некоторые его поспешно называют летчиком, раз служил в ВВС, но он не летал, а был айтишником, именно он, как считается, слил в сеть ведомственные документы. Мотив — пытался донести правду своим друзьям по переписке о том, как работает американская военная машина, а также о реальной ситуации на Украине. Его трудно заподозрить в лояльности России — он истинный американец, такой, прям хоть на доску почета вешай — белый, не гей, из верующей христианской семьи, патриот — его отец также был военным.

О втором подозреваемом, школьнике из Калифорнии известно крайне мало, он был активен в Сети под псевдонимом Лукка, и именно он стал виновником скандала. Если Тейшейр «слал» документы исключительно «своим», то Лукка разнес их по всему свету.

Любопытно, что схему вскрыли первыми журналисты и «сдали» участников спецслужбам. Кстати официальной версии следствия еще не прозвучало. Вся история известна лишь по материалам СМИ.

Вот что известно. В первых числах марта в закрытом чате геймеров и поклонников автора канала WowMao на YouTube заспорили, чем закончится ситуация на Украине. Один из участников уверял, что Киев собрал ударный кулак со значительным перевесом. На что ему резонно заметили — не трепись, ничего ты не знаешь!. «Диванный эксперт» с псевдонимом Lucca возмутился «Это я-то ничего не знаю?!» и выложил порцию документов с пометкой Secret и Top Secret.

Надо понимать, что самому блогеру WowМао около 20 лет, как он сам говорит, а его поклонники, вряд ли старше, и в переписке болтали об играх, делились смешными картинками, мемами. В общем, слив, выглядит как пистолет папы или старшего брата, который подросток принес на разборку после уроков. Тем более, что документы не скачаны откуда-то, а представляют из себя фотографии распечатанных для доклада материалов. Потому они и мятые такие. А на одном из фото выглядывает как будто журнал для охотников.

Тем не менее «секретные документы» пошли гулять по соцсетям, пока их в начале апреля не заметили «большие СМИ» и как будто не сговариваясь, ведущие издания США начали раскручивать тему. Оправдания официальных лиц учитывая источник их появления звучали настолько комично, что больше сами похожи на мемы. То есть шутки в картинках.

«Мистер президент, как идет расследование по утечке документов?» — поинтересовалась в ходе пресс-подхода одна из американских журналисток.

«Расследование идет. Им занимается Министерство обороны и Министерство юстиции», — ответил Байден.

«Документы, о которых мы говорим, датированы 28 февраля и 1 марта. Это то, что мы сейчас проверяем», — пояснил на брифинге министр обороны США Ллойд Остин.

«Вы говорите, что часть документов была обработана, но получается, что часть документов оригинальны?» — спросили на другом брифинге журналисты у официального представителя Госдепартамента США.

«Мы не говорим, что есть оригинальные документы. Мы говорим, что есть обработанные материалы», — витиевато ответил Джон Кирби.

Чем дальше, тем чудесатее и чудесатее. Уже гуляет информация, что Тейшейр сливал документы, аж, с осени прошлого года! И это сотни страниц, а его поклонник Лукка успел перепостить лишь десятки страниц.

Сливы американских разведданных были и раньше — сразу вспоминается Эдвард Сноуден и WikiLeaks — но прежние «утечки» были спустя годы после самих событий, а «украинское досье» появлялось в режиме онлайн. Из него много чего любопытного следует, например, что украинская система ПВО мертва или вот умрет, снарядов нет, обещанная западная техника никак не доедет, готовность некоторых новых бригад — 0%.

И вот уже авторитетная The Washington Post пишет, что многообещающее наступление Украины откладывается из-за погоды, нехватки боеприпасов и утечки документов, так как вскрытые данные заставляют менять планы.

Однако, есть ряд обстоятельств, которые указывают, что так нас заставляют думать. В документах есть ряд исправлений, есть необъяснимые ошибки в отчетах, например, на отдельных листах название норвежской системы NASAMS — указано без «S», NASAM. Советские установки ПВО, пишутся, как слышатся — «БУК» и «С-300», хотя в НАТО их называют по-другому SA-10 и SA-11.

В документах не указаны диспозиции установок HIMARS вообще, хотя они — самая опасная антисистема у ВСУ. Есть еще нестыковки. И вот уже набирает силу версия — что все это дезинформация, чтобы успокоить российское командование. На самом деле и все это не имеет никакого отношения к реальной разведке.

«Если кто-то верит, что российские военные — это такая группа школьников, которая может „повестись“ на документы в интернете — можете всерьез рассматривать любую версию. Я считаю, что российские военные — профессионалы. Они принимают решения на основании многих источников, они проверяют и перепроверяют источники и у них давно уже сложилось представление о том, как и где и будет ли украинское наступление», — считает военный эксперт Скотт Риттер.

А вот какие реальные выводы можно сделать из этой истории — затеряться в интернете невозможно, когда надо вычислят только так. Далее — чем больше «цифры», тем больше утечек. Просто подумайте, какой-то технарь из заштатной авиабазы в Массачусетсе, который служит три года, имел доступ к документам с грифом Top Secret и месяцами их сливал. Ну и наконец, самое важное «украинское досье» — лишь вершина айсберга, в других документах описано, как США следят за своими ближайшими союзниками, например — Южной Кореей, приглядывают за Моссадом, израильской разведкой, которая координировала антиправительственные протесты в родной стране. А Украина — если не 51-й штат, то такая заморская территория типа Пуэрто Рико.

«Все документы как раз и характеризуют насколько глубоко Вашингтон, Белый дом, Пентагон непосредственно управляют всем кризисом в Украине и в Европе в целом. Так что нет ни у кого сомнений, Вооруженные силы Украины и снабжаются, и полностью осуществляют свои действия, которые в Вашингтоне», — утверждает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Любопытнее будет наблюдать, как утечка или слив документов будут использованы во внутриполитической борьбе в США — ЧП может, как пошатнуть демократов и Байдена — у него у самого секретные документы в гараже валялись и как доверять этим людям? Так дело Тайшейра может быть использовано как таран против республиканцев и Трампа лично.