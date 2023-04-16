Маневренная САУ «Нона»: как артиллеристы уничтожают технику ВСУ на херсонском направлении

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Пока Запад продолжает накачивать ВСУ оружием, Россия продолжает демилитаризацию Украины.

Франция едва не устроила минисенсацию в мире западной пропаганды на этой неделе. Журналисты телеканала France 24 сняли репортаж про подготовку российских танкистов под Луганском. Абсолютно нейтральный материал, безоценочный. Надо отметить что France 24 — государственный телеканал, и вначале даже показалось, что это и есть воплощение в делах громких слов президента страны Эммануэля Макрона, который после поездки в Китай заявил, что Франция, безусловно, союзник США, но быть союзником не означает быть вассалом. В этом послышались нотки маршала Де Голля, который когда-то имел дерзость отказаться от доллара и даже выйти из НАТО.

Но нет, Макрон не де Голль. Через несколько часов после показа, сюжет был удален с сайта, потому что очень возмутились украинцы. И то ли напрямую связались с парижем, то ли заокеанскому сюзерену нажаловались, Киев назвал этот материал позором журналистики и пригрозил репортерам уголовным преследованием. Свобода слова в мире западной демократии она такая — то появится, то пропадет.

Еще одной громкой новостью была заметка на украинском также государственном ресурсе про новый законопроект Верховной рады о запрете фото и видео съемок на кладбищах. Появилась новость и пропала, а потом еще и выкатили опровержение — это фейк. Потому что тема очень болезненная. Изначальная идея сооружать в крупных областных центрах Украины на кладбищах «аллеи славы» обернулась тем, что они превратились в целые поля могил, утыканных флагами. И говорят они о потерях ВСУ более чем красноречиво. Немного запоздалый законопроект. По традиции на Пасху сотни тысяч украинских верующих пойдут на кладбища — и все увидят. Если кто еще не видел.

Российское министерство обороны ежедневно стало ежедневно публиковать сводки потерь противника в живой силе на донецком направлении — самом горячем, там как раз, где идет битва за Артемовск. За минувшие сутки — 315 боевиков ВСУ. За пятницу — минус 340 украинских военнослужащих, четверг до 300, среда — 245, а вторник — 450-ти за сутки. В среднем — минус 300 человек в день. Девять тысяч в месяц. И это только на одном, пусть и самом ожесточенном участке фронта.

Эта тема табу на Украине. Наша политика — не обсуждать потери, признался украинский посол в Лондоне. Когда все закончится, цифры будут опубликованы и они будут ужасающие, заявил он. Но по-прежнему заверил, что Киев готов воевать до последнего солдата. Из Лондона, согласитесь, такое легко заявлять. Но в этом и суть сделки — Запад дает деньги, Киев платит кровью.

Венгрия, в отличие от Франции, свою позицию подкрепляет делами — глава МИДа этой страны, страны Евросоюза, прилетал на этой неделе в Москву и заключил контракты о дополнительных поставках углеводородов из России. Будапешт — один из тех политических центров, который не видит смысла в поддержке конфликта на Украине. Но другие западные столицы продолжают поставки финансов и оружия, и пока она идет — россия продолжает демилитаризацию Украины. Репортаж с херсонского направления — корреспондент «Известий» Натали Графчикова.

Легкая и маневренная 2С9 «Нона-С» мчится по лесной дороге. Задача — уничтожить самоходку противника. Разведка докладывает — техники противника на правом берегу Днепра все больше. ВСУ готовят наступление. Нельзя допускать скопления.

«Обстановка тревожно-спокойная, работать можем, наступление любое отобьем», — говорит старший офицер батареи гвардейского десантно-штурмового полка с позывным «Гимнаст».

Этот расчет из молодых десантиков — показывает на рубежах блестящие результаты. На правом берегу Днепра бились против танков. Недавно разбили расчет БПЛА противника, который скидывал ВОГи на наших бойцов.

«Готовы выполнять любую задачу в любое время суток, в любую погоду вне зависимости от того, будут по нам приходы или нет», — говорит старший наводчик батареи гвардейского десантно-штурмового полка с позывным «Платон».

И вот — мы на точке.

«Ребята будут работать с неподготовленной позиции, цель пришла внеплановая», — рассказывает журналист.

Старший офицер батареи с позывным «Гимнаст» вернулся в строй после ранения. Разворачивает артиллерийскую буссоль.

«Нам же надо определить в какую сторону стрелять», — рассказывает он.

В такую погоду важно учитывать поправки на сильный ветер. Команду «огонь» расчет ждет с боевым задором. Десантники, как всегда, отработали на отлично. Это кадры объективного контроля. Самоходка ВСУ «Гвоздика» с боекомплектом — пылает. А экипаж прячет машину и ждет новую задачу.

«Главное огневое воздействие ежедневное, ежечасное. У них такого нет, у них не хватает снарядов, не хватает людей, техники», — рассказывает механик-водитель батареи гвардейского десантно-штурмового полка с позывным «Казах».

Экипаж сработался задолго до начала СВО — все контрактники.

«Это вообще мой друг, мы вот в один день контракт подписали», — говорит один из бойцов.

Разговор настолько душевный, что никто не обращает внимание на закипевший чайник.

«Все экипажи хорошие, но наш, конечно, самый лучший, так каждый командир про свой экипаж скажет», — говорит другой боец.

Покой нарушает новая задача. Секунды — и экипаж у боевой машины.