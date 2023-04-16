Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой

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Предстоятель Русской православной церкви отметил, что люди сейчас живут в непростое и судьбоносное время.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой.

«Воскресение Спасителя дарует возможность уже здесь, на земле осознать нам свою сопричастность к благодатной жизни во Христе. В этот великий, светозарный день сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие с праздником Воскресения Христова», — сказал он.

В своем обращении предстоятель Русской православной церкви обратил внимание на то, что сейчас люди живут в тяжелое время, судьбоносное.

«Мы живем в очень непростое, судьбоносное время. Хотя, конечно, простых времен и не бывает. Но сегодня видно, как умножились скорби и страдания людей, а в сердцах у многих оскудела любовь», — сказал он.

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Патриарх Кирилл также отметил, что Украинская православная церковь (УПЦ) подвергается гонениям со стороны киевского режима.

«Церковь, как это происходит сейчас на Украине, вновь подвергается гонениям и преследованиям со стороны безбожников, которые себя таковыми не считают, но на самом деле таковыми являются. Они захватывают храмы и дорогие для православного народа святыни», — добавил он.

Если человек всем сердцем стремится к Богу, старается жить по его заповедям, проявляет доброту и отзывчивость к окружающим, то обретает огромную духовную силу и способность преображать мир, заключил Патриарх Кирилл.

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