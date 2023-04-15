В США заявили о намеренном преуменьшении Пентагоном значения боев за Артемовск

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Киевский режим опасается, что после поражения ВСУ на президента Украины Владимира Зеленского начнет оказывать давление Запад, чтобы начать переговоры с РФ.

Руководство Пентагона намеренно скрывает правду о ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут — Прим.ред.), а именно занижает значение боев за город. Такое мнение выразил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Ллойд Остин (шеф Пентагона. — Прим. ред.) знает правду, он не дурак. Его советники — высококлассные военные профессионалы, которые понимают, если какая-то армия бросает 30% боеспособного личного состава в одну битву, то это решающая битва, возможно, самая главная в этом конфликте», — отметил Риттер в беседе с журналистом Стивеном Гарднером.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский не врет, говоря о том, что после поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске, Запад начнет давить на него по вопросу урегулирования конфликта путем диалога с Россией.

Российские бойцы продолжают освобождать Артемовск от националистов. Так, на днях российским бойцам удалось взять еще два квартала города. Также известно, что ВДВ России заблокировали для ВСУ возможности для отступления из Артемовска.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что творят ВСУ, покидая Артемовск.