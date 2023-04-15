В Липецке мужчина попытался угнать машину, но проехать на ней смог пять метров

Фото, видео: УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Правоохранители уже задержали горе-угонщика. Выяснилось, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные деяния.

В Липецке мужчина попытался угнать иномарку, но безуспешно — машина всего через пять метров внезапно заглохла. О несостоявшемся угоне рассказали в пресс-службе областного управления МВД РФ.

О происшествии в правоохранительные органы сообщил 42-летний владелец машины. Он рассказал, подойдя к своему транспортному средству, увидел разбитое стекло. Судя по всему, преступник совсем не ожидал, что угон у него не выйдет и в спешке убежал. Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Нижнего Новгорода. Выяснилось также, что в Липецк он приехал целенаправленно для угона авто. А в родном регионе мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные деяния.

На время следственных мероприятий злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

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