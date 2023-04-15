Прямая трансляция пасхального богослужения в Москве

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В 2023 году православные верующие отмечают Пасху 16 апреля.

В России в православных храмах начались службы в честь Пасхи — одного из главных религиозных праздников христиан. Самое масштабное богослужение проходит в Москве — в храме Христа Спасителя и в Главном храме Вооруженных сил страны, откуда 5-tv.ru ведет прямую трансляцию.

Пасхальное богослужение в Храме Христа спасителя возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель Русской православной церкви совершит Крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

К началу пасхальной службы в храм доставили частицу Благодатного огня, который спецрейсом привезли в Россию из Иерусалима.

Президент РФ Владимир Путин по традиции посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

В 2023 году православные верующие отмечают Пасху 16 апреля. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое Благодатный огонь и как он сходит.