Умер звезда фильма «Призрак оперы» Мюррей Мелвин

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Актер скончался в Лондоне на 91-м году жизни.

Британский актер и режиссер Мюррей Мелвин, известный участием в фильме Джоэла Шумахера «Призрак оперы», скончался 14 апреля в Лондоне на 91 году жизни. Трагическую новость сообщило издание Тhe Guardian.

Газета со ссылкой на друзей актера уточняет, что Мелвин скончался в лондонской больнице Святого Томаса. Причина смерти не называется.

Актер получил широкую известность после исполнения главной роли в нашумевшем в свое время фильме «Вкус меда» (1961), который сегодня внесен в ТОП-100 лучших британских кинокартин. За эту работу Мелвин удостоился Серебряной пальмовой ветви Каннского кинофестиваля как исполнитель лучшей мужской роли.

Впоследствии актер снялся в таких известных картинах, как «Барри Линдон», «Дьяволы», «Призрак оперы», «Дэвид Копперфильд», а также сериалах «Торчвуд» и «Доктор Кто».

Плодотворнее всего Мелвин сотрудничал с режиссером Кеном Расселлом, снявшись в нескольких его фильмах. Также актер работал с другими выдающимися кинодеятелями, в числе которых Стенли Кубрик, Питер Медак и Джоэл Шумахер.

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