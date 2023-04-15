Армия Судана отказалась от переговоров с силами быстрого реагирования

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Военные заявили, что диалога с мятежниками не будет, пока те не «прекратят беззакония».

Командование армии Судана отказалось вести переговоры с силами быстрого реагирования (SRF), с которыми у военных произошли боестолкновения. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

В генштабе вооруженных сил страны подчеркнули, что никакого диалога и договоренностей с SRF не будет до «прекращения ими беззаконий».

До этого телеканал Al Jazeera распространил заявление командования суданской армии, в котором военные объявили SRF «мятежными силами».

Боестолкновения в Судане начались 15 апреля. Силы быстрого реагирования захватили Республиканский дворец в Хартуме, который является рабочей резиденцией правительства страны. Также они сообщили о взятии под контроль аэропорта и базы в городе Мерове, и аэропорта в Хартуме.

По словам представителей SRF, в ходе операции отрядам спецназа приходилось обороняться, однако регулярная армия понесла большие потери. В свою очередь представители регулярной армии Судана опровергли данные SRF и назвали ложью их заявления о захвате аэропортов в Хартуме и Мерове.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ выразили обеспокоенность боестолкновениями в Судане и призвали стороны к прекращению огня.