Брухунова и Петросян с сыном Ваганом на руках у церкви покорили сеть

Счастливые Татьяна Брухунова и Евгений Петросян с сыном на руках у церкви покорили сеть

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Звездная семья показала свой поход в храм на освящение пасхальных куличей.

Юморист Евгений Петросян со своей молодой супругой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом привели в умилительный восторг поклонников пасхальной фотосессией в соцсети.

На снимке все трое запечатлены возле церкви, куда пришли, чтобы освятить куличи. Улыбающийся Петросян держит на руках трехлетнего наследника, а Брухунова стоит рядом и тоже не может сдержать счастливой улыбки.

Поклонники звездного семейства в комментариях восхищаются милыми снимками и желают, чтобы Бог защитил знаменитого юмориста и его близких от всех напастей.

Недавно супруга Петросяна, которая активно ведет социальные сети, раскрыла поклонникам, каким спортом увлекся маленький Ваган. Она опубликовала видео, где мальчик показан с клюшкой и в полном хоккейном облачении. Кроме того, известно, что Ваган успешно изучает армянский язык, а также обожает театр и обсуждает с мамой различные постановки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подруга бывшей жены юмориста Евгения Петросяна раскрыла правду о его прошлых браках.