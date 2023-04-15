В документах Пентагона обнаружили данные о четырех китайских аэростатах

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В США считают, что аппараты осуществляли разведку.

В утекших в сеть документах Пентагона обнаружили сведения о четырех китайских аэростатах, которые США считают шпионскими. Об этом пишет The Washington Post.

По данным газеты, первым в американском небе зафиксировали зонд «Аккардо», затем, с 2021-го по 2022 год, — «Балджер», а двумя годами ранее наблюдали «Балджер-21» и «Аккардо-21».

Также говорится об инциденте с пролетом одного аэростата над авианосной ударной группой США и о падении другого аппарата в Южно-Китайское море. При этом не уточняется, идет ли речь о «Балджер-21» и «Аккардо-21».

В феврале американские военные сбили китайский аэростат над территорией США. В Пентагоне назвали это вторжением в воздушное пространство страны. При этом в МИД Китая объяснили, что аэростат принесло ветром с территории КНР. Там отметили, что это гражданский аппарат для научных исследований, который оказался на территории США непреднамеренно.

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