Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Фото: Ilia Yefimovich / ТАСС
Православные верующие считают это настоящим чудом, символом мира и благости.
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. 5-tv.ru ранее вел прямую трансляцию с места событий.
Православные верующие считают это настоящим чудом, символом мира и благости. Традиционно, церемония проходит накануне светлого праздника Пасхи, дата которой год от года разнится.
Российская делегация прибыла в Иерусалим за несколько часов до начала церемонии снисхождения огня. В Россию его доставят сегодня в ночь с 15 на 16 апреля.