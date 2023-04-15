Писателя Эдуарда Багирова похоронили на родине матери

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Известный мастер слова упокоится в Нижегородской области.

Писателя Эдуарда Багирова похоронили в Нижегородской области. Багиров скончался 12 апреля на 48-м году жизни. Администрация округа сообщила, что знаменитость упокоится в деревне Горицы Нижегородской области, на родине матери.

По информации источника 5-tv.ru, Багиров был госпитализирован с желудочно-кишечным кровотечением. Писатель прошел лечение, но оно не дало результатов. Врачи делали все возможное, чтобы спасти писателя, однако случай был слишком тяжелым.

Эдуард Багиров — известный блогер и автор романов «Любовники», «Гастарбайтер», и «Идеалист». Помимо этого он был в числе сооснователей портала «Литпром» вместе с коллегой по цеху Сергеем Минаевым.

Также Багиров известен скандалами. К примеру, в 2008-м он подрался с одним из журналистов. Летом 2011-го его арестовали в Кишиневе и обвинили в организации массовых беспорядков в Молдавии. Тогда Багиров уехал в Москву, чтобы спастись от задержания.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве прошла церемония прощания с писателем Эдуардом Багировым.