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Планами украинский политик поделился во время пресс-конференции в Вашингтоне. Но все не так однозначно.

Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление в ближайшее время. Об этом во время пресс-конференции в Вашингтоне завил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Мы уверены в том, что контрнаступление начнется уже в ближайшее время», — сказал он.

Политик также подчеркнул, что Киев планирует «вернуть» Крым, а также Донбасс. То есть, вернуться к тем границам, которые были с 1991 года. Вот только на Западе его оптимизма не разделяют. Осознавшие провальность антироссийского плана страны активно стараются наладить отношения.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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