Прямая трансляция схождения Благодатного огня в Иерусалиме

Фото, видео: Omer Messinger / ТАСС

Церемония традиционно проводится накануне светлого праздника Пасхи.

В эти минуты в Иерусалиме православные христиане ожидают снисхождения Благодатного огня. Пятый канал ведет прямую трансляцию из храма Гроба Господня, где и произойдет чудо.

Благодатный огонь — это явление, которое является одним из главных символов праздника Пасхи в православной традиции. Он символизирует воскрешение Иисуса Христа и означает свет Божий, который приходит на землю.

Согласно верованиям, Благодатный огонь возникает в храме Гроба Господня в Иерусалиме, куда приходят верующие для того, чтобы принести свои свечи, символизирующие Христа как свет мира. Очаг в Гробе Господнем зажигается мистическим образом, без помощи человеческих рук и с помощью Небесных сил. Затем огонь передается верующим во всех храмах и церквях на протяжении всего года. Благодатный огонь считается символом небесного света, благости и спасения.