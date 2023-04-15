Зрители раскритиковали трейлер «Царицы Клеопатры» от Netflix из-за темнокожей актрисы

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Фильм обвинили в исторической недостоверности.

Трейлер нового фильма «Царица Клеопатра от Neflix вызвал недовольство в Египте. Этой новостью поделилось издание Al Dostor. Дело в том, что создатели картины выбрали на роль царицы темнокожую актрису Адель Джеймс, что противоречит исторической достоверности.

Трейлер успел прокомментировать египетский историк Мухаммед Шаабан. Он заявил, что стриминговый сервис сильно исказит историю египетской цивилизации.

«На самом деле это неприемлемо, так как фальсификация исторических ценностей и устоев, будь то фильм драматический или документальный, наиболее опасна. Дело в том, что она устанавливает крайне опасные идеи и смыслы и искажает то, что было в реальной истории», — заявил Шаабан.

Недовольными остались и пользователи сети. В интернете критикуют авторов фильма за выбор актрисы и «продвижение утверждений об африканском централизме».

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Премьера картины запланирована на 10 мая.

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