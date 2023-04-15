Кто пытался подорвать премьера Японии и зачем: подробности

Покушение на премьера Японии мог совершить 24-летний мужчина из префектуры Хего

Фото, видео: Reuters / KYODO; Reuters; 5-tv.ru

Чиновник призвал полицию обеспечить защиту VIP-персон.

Стало известно имя предполагаемого участника покушения на японского премьера Фумио Кисиду. Как известно, инцидент случился утром, 15 апреля, в городе Вакаяма — на месте, где должен был выступать политик, сработало взрывное устройство. Его, по предварительной версии, подбросил из 24-летний мужчина из префектуры Хего Рюдзи Кимура, рассказывает URA.RU со ссылкой на издание Kyodo news.

«Согласно следственным источникам, на месте происшествия был арестован 24-летний мужчина из префектуры Хего Рюдзи Кимура», — говорится в материале.

Сейчас, как заявил сам премьер, полицейские выясняют главный мотив подозреваемого. Вместе с тем, выступая в другом городе, он подчеркнул, что инцидент не должен нарушить избирательный процесс.

«Вместе со всеми вами мы должны продолжать выборы», — сказал он.

При этом призвал Национальне полицейское агентство обеспечить защиту VIP-персон.

Ранее 5-tv.ru показывал видео, на которое попал момент взрыва перед выступлением премьер-министра Японии.