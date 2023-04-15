Настоящее чудо: что такое Благодатный огонь и как он сходит

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Уникальное явление наблюдают уже более десяти веков. Что оно значит и что будет, если огонь не сойдет?

Светлый праздник Пасхи в 2023 году приходится на 16 апреля. Накануне светлого праздника всегда ожидают чуда. Таковым для всех верующих христиан является снисхождение Благодатного огня. Но что это значит и что будет, если огонь не сойдет?

Великое знамение

Благодатный огонь — это явление, которое является одним из главных символов праздника Пасхи в православной традиции. Он символизирует воскрешение Иисуса Христа и означает свет Божий, который приходит на землю.

Согласно верованиям, Благодатный огонь возникает в храме Гроба Господня в Иерусалиме, куда приходят верующие для того, чтобы принести свои свечи, символизирующие Христа как свет мира. Очаг в Гробе Господнем зажигается мистическим образом, без помощи человеческих рук и с помощью Небесных сил. Затем огонь передается верующим во всех храмах и церквях на протяжении всего года. Благодатный огонь считается символом небесного света, благости и спасения.

Получение Благодатного огня является священным и важным для каждого православного христианина. Воскресение Иисуса Христа же является центральным праздником, поэтому благодатный огонь — это не только символ, но и важный ритуал, который позволяет прочувствовать связь между верующими и Богом.

Нельзя не отметить, что в традиции возжигания Благодатного огня существуют определенные правила, которых придерживаются каждый год. Например, пастыри православных церквей должны прибывать сюда многочасовыми маршрутами, придерживаться строгих норм церковного послушания, соблюдая пост и постоянно читая молитвы.

Чудо наблюдают вот уже более десяти веков. Что будет, если Благодатный огонь не сойдет? Ответ на этот вопрос доподлинно никому не известно. Однако есть версия, что это очень плохой знак, знаменующий конец мира, пишет портал mir24.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иерусалиме усилили меры безопасности перед схождением Благодатного огня.