«Уже не та красавица»: Виктория Боня разоткровенничалась о возрасте и внешности

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Блогер рассказала, какой путь ей пришлось проделать ради того, чтобы принять и полюбить себя.

Блогер и экс-участница «Дома-2» призналась, как относится к своей внешности и возрасту. О том, как знаменитость чувствует себя в свои 43 года, она рассказала на канале YouTube Юлиане Карауловой.

По словам Виктории, она никогда не чувствовала себя роскошной и красивой вопреки представлениям окружающих. В детстве и юности, признается звезда, вниманием она пользовалась не из-за внешних качеств, больше из-за активности и непоседливости. То есть во дворе ее воспринимали, скорее, за своего пацана. Но, как и любой девочке, ей хотелось большего.

«Я была худая, смуглая… Мне этим тыкали. <…> Я ехала в пионерский лагерь — ко всем девочкам клеились мальчики, ко мне — ноль. И так было постоянно: в школе у всех девочек были какие-то ухажеры, у меня не было. Я была такой свой парень, пацан. Поэтому не было ощущения, что особенная», — разоткровенничалась звезда.

И только потом, к 23 годам, стало приходить ощущение самодостаточности и любви к себе. Но для этого, уверяет Виктория, ей пришлось серьезно поработать. Образ пришлось собирать по крупицам.

«Я все-таки считаю, что я себя сделала. И мне кажется, каждая женщина либо может себя сделать, либо может красоту забить, заглушить, что она не будет ощущаться. Я работала над всем: над своей мимикой, жестикуляцией, речью, походкой — над абсолютно всем», — вспоминает блогер.

При этом, добавляет она, цели покорить мужчину у нее никогда не было — усилия сделаны исключительно ради себя.

«Хотелось, чтобы тебя считывали как интересного человека. Эта цель была… Но не так, что я вот сейчас пойду, махну волосами, и мужчины падают… Энергетика — да. Я иду, например, по площади в Дубае, где меня никто не знает, со своим молодым человеком — смотрят на меня и мужчины, и женщины. Мне сейчас 43 года, я уже, как говорится, не такая красавица как была раньше. Но тем не менее… Это то, что ты уже несешь внутри себя», — пояснила знаменитость.

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