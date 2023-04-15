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Его обвиняют в краже сценария.

На режиссера Гая Ричи подали в суд из-за фильма «Джентльмены». Этой новостью поделилось издание Variety. Отмечается, что истцом значится сценарист и актер Микки Де Хара.

По документам дела, Ричи поручил Де Харе написать сценарий к сиквелу «Рок-н-рольщика», вышедшему в 2008-м году. В основу истории должна была лечь жизнь самого сценариста, который имел проблемы с законом.

В 2018-м сценарий был написан. Однако, когда Де Хара принес его Гаю Ричи, тот заявил, что «время гангстерского фильма прошло». Впрочем, два года спустя режиссер выпустил «Джентльменов», в котором сценарист увидел использованные элементы его работы.

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Де Хара заявил, что после релиза картины в январе 2020 года, он написал Ричи, чтобы указать на сходство между двумя проектами. Но тот ответил следующее: «Микки, я и мои люди пытались связаться с вами уже несколько лет. Ответа не последовало. Я рад, что мы сели и поболтали». Сам же Де Хара отрицает, что Ричи пытался связаться с ним по поводу проекта до его выпуска.

В суде сценарист требует упоминания своего сценария, а также денежной компенсации в размере 250 тысяч долларов, включая долю прибыли от фильма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что фильм Гая Ричи «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» сняли с проката из-за фигурировавшей в сюжете группы украинских гангстеров.