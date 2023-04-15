Готовящаяся к свадьбе Буланова расплакалась во время ответа на вопрос про семью

Фото: www.globallookpress.com / Said Gadzhiev

Артистка в последнее время выглядела радостной и улыбчивой. Но внешность бывает обманчива.

Певица Татьяна Буланова, которая летом в третий раз выйдет замуж, расплакалась, когда ее спросили про семью. Неужели в плохом настроении и внутренних переживаниях знаменитости виноват молодой супруг Валерий Руднев?

Оказалось, проблема кроется глубже и тянется уже не первый год. Все началось в 1993 году, когда Буланова родила сына Александра. В декрете она не стала засиживаться, вернувшись к работе. Ведь подгузники стоили немалых денег. Сын уже давно вырос, сейчас ему 30 лет, но артистка до сих пор корит себя за то, что мало времени проводила дома почти не уделяла внимания наследнику. Малыш чувствовал отсутствие мамы и реагировал на это резко.

«Кидал все в телевизор, его бесило, что меня рядом нет. Но сейчас он уже большой, ему 30 лет, так себя не ведет. А в то время памперсы были золотые, надо было зарабатывать, поэтому меня не было», — со слезами на глазах вспомнила Буланова в одной из программ на федеральном канале.

Кроме того, терзает душу невесты и потеря мамы. Родительница много вложила в дочку и всю жизнь поддерживала ее в самые тяжелые периоды. А в 85 лет мамы не стало. Буланова со слезами на глазах рассказала, что ее можно было спасти, если бы та вовремя обратилась к врачам и начала лечить больное сердце.

«Мы были очень близки. Мама умерла в больнице, я к ней ходила каждый день», — добавила Татьяна.

Конечно, эту боль не заглушить свадьбой и какими-либо другими приятными моментами. Но Буланова старается не раскисать. Она научилась вновь радоваться жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Буланова готовится к предстоящей свадьбе.