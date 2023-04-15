«Боль адская»: Гагарина вспомнила, как сломала зуб на концерте

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Артистку одновременно охватила и жуткая боль, и паника перед публикой. Пришлось выкручиваться на ходу.

Певица Полина Гагарина вспомнила, как на одном из концертов с ней произошел конфуз — сломался зуб прямо во время исполнения песни. О смешном и в то же время неприятном инциденте она рассказала в новом выпуске шоу «Неформат».

Это случилось недавно, поделилась она. Выступая на дне города и исполняя новую композицию, Гагарина случайно ударилась ртом о микрофон. Удар пришелся на один из зубов, тут же она почувствовала, как потекла кровь. И при этом выступление показывают на большом экране.

«У меня в глазах тут же потемнело, потому что боль адская, и я иду к своему басисту, он играет, ничего пока не понимая. Я показываю ему на свой зуб, но он ничего не замечает. И самое ужасное - песня заканчивается, и мне нужно говорить со зрителями, а мне ужасно больно и кажется, что зуб просто ушел куда-то вовнутрь», — вспомнила знаменитость.

Пока артистка приходила в себя, песня закончилась. Оставлять публику в тишине она не могла. Превозмогая боль и скрывая произошедшее, она кое-как закончила выступление, а уже после уехала к стоматологу. Выяснилось, что у зуба откололась лишь часть.

«Я как-то смогла выкрутиться из всего этого хаоса, а потом уже отправилась к стоматологу, чтобы нарастить кусочек, который откололся на выступлении», — подытожила она.

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