Покой нам только снится: китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля

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Усиление энергии Огня приведет к тому, что все события будут развиваться быстрее, чем ожидалось. Пережить этот период помогут простые советы.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Новая неделя будет полна энергий Огня и Металла. Дракон — последний месяц китайского сезона Весны, уже в мае начнется правление стихии Огня — сезон Лета. Вот, жар постепенно и нарастает.

Усиление Огня — это более активная деятельность, суета, рост возможностей для бизнеса — все будет разворачиваться быстрее, чем ожидалось. Металл — это стихия порядка, структуры, дисциплины.

При этом нельзя сказать, что проявления энергий на будущей неделе будут гладкими и гармоничными. Полностью безоблачных и суперудачных дней ожидать не стоит. Вероятны нестыковки, задержки и срывы планов — а также несимметричная эмоциональная реакция на эти события. Берегите нервы.

Понедельник, 17 апреля. Инь Дерево на Змее

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Понедельник будет суетным. Нужно успеть многое сделать, встретиться с кучей людей, решить массу вопросов. В этой гонке могут случиться и потери. И если такое произойдет с вами — именно в этот понедельник не стоит горевать. Энергии дня предназначены для очищения.

Планируйте на понедельник уборку во всех смыслах и пространствах. И физическую уборку дома, офиса, квартиры. И чистку отношений. И пересмотр планов на жизнь. Без сожаления, с благодарностью отказывайтесь от ненужного. Убирайте из вашей жизни все, что пылится в чуланах домов и чувств.

Поскольку понедельник — день избавления, то благоприятно начинать практики очищения организма. Диеты, детоксы, отказ от вредных привычек будут более успешны, если начать их в правильное время. Энергии дня также помогут экологично и деликатно прекратить отношения, которыми вы уже тяготитесь.

Не стоит в понедельник тратить время на созидательную деятельность, есть вероятность, что ее результаты сойдут на нет в довольно короткой перспективе. Противопоказано начинать строительство, открывать новые проекты и делать инвестиции.

Людям со Свиньей в карте стоит опасаться форс-мажоров, связанных с потерей документов и денег.

Вторник, 18 апреля. Ян Огонь на Лошади



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Вторник будет очень активным. Энергии дня благоволят новым начинаниям — стоит воспользоваться возможностями, чтобы совершить что-нибудь грандиозное.

Планируйте на вторник подписание важных документов, выход на новую работу, новоселье, инвестиционные сделки. Если у вас ничего вышеперечисленного в планах нет — то впустите новое в свою жизнь любым способом. Купите милую сердцу вещицу, начните читать новую книгу, посмотрите новый фильм или познакомьтесь с новым человеком.

Важная деталь — все, что вы начнете делать в этот день, может в будущем многократно увеличиться. Поэтому тщательно выбирайте дела на вторник. Не стоит также реагировать на мелкие нестыковки и неприятности, которые весьма вероятны в этот день.

Людям с Крысой в карте стоит быть готовыми к эмоциональным взрывам окружающих и к собственной повышенной эмоциональной реакции. Держите чувства под контролем.

Среда, 19 апреля. Инь Огонь на Козе

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Среда даст возможность чуть замедлиться, но при этом не терять оптимизма. Энергии дня помогут немного выдохнуть и придать жизни необходимый баланс. Они же будут приводить к балансу все, на чем вы будете в эту среду фокусироваться.

Не стоит планировать на среду по-настоящему важные для вас дела, особенно если они требуют от вас значительных усилий. Энергии дня будут все потихоньку тормозить. Делайте только то, что само плывет к вам в руки и не требует психоэмоциональных затрат.

Среда также не предназначена для споров, соревнований и разделов имущества. Но здесь есть нюанс. Если вам важно выиграть — отложите споры на потом. Если же вам важно просто не проиграть — тогда в среду у вас появится шанс отыграть ситуацию в свою пользу.

Людям с Быком в карте день может показаться излишне быстрым и некомфортным. Что же, иногда можно и чуть поживее двигаться, правда?

Четверг, 20 апреля. Ян Земля на Обезьяне



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Четверг хоть и посреди недели, но лучше его провести как субботу — ничего важного не делать. Энергетически день очень противоречив — одних может вывести из себя и экзальтировать, других — уложить в кровать и накрыть густым сном. Помимо прочего, в четверг произойдет солнечное затмение, а такие дни традиционно считались довольно опасными.

Не стоит планировать на четверг важные дела. Посвятите день рутине, не надо сильно перенапрягаться как физически, так и эмоционально. Если по привычке будете пытаться свернуть горы, может статься, что свернете себе поясницу. А вообще, лучшая стратегия на четверг — устроить себе денечек отдыха и расслабона.

Нефартовость четверга может проявиться в инцидентах с деньгами и документами. Особенно это касается тех, у кого в карте много Дерева. Имейте этот нюанс в виду и заранее перестраховывайтесь.

Люди с Тигром в карте — вам в четверг стоит максимально крепко держать себя в руках и контролировать эмоции.

Пятница, 21 апреля. Инь Земля на Петухе

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Пятница — тоже не самый удачливый день из-за столкновения символа года Кролика и символа дня Петуха. Очень сильным именно это столкновение вряд ли будет, но нервы попортить вполне может.

Традиционно в дни столкновения не рекомендуется начинать что-то важное — оно может быть потом легко разрушено. При этом энергия столкновения — она же энергия трансформации, прорыва нового в привычную реальность. Поэтому умные используют энергию столкновения, чтобы совершить рывок, перескочить на новый этап или переродиться. Попросту говоря, если вы давно хотите что-то изменить, а для отказа от старого вам не хватает сил, то периоды разрушения придадут вам нужный импульс.

Для тех же, кто не готов трансформироваться, такой день — время зарыться в рутину и заняться не обременяющими душу и тело занятиями. Пятница хороша для выходов в свет, посещений мест культурного досуга. Только отдых должен быть максимально спокойным и консервативным. Экстрим для этого дня противопоказан.

Для людей с Кроликами или Петухами в карте день может показаться слишком эмоциональным. Берегите свои нервы и нервы окружающих.

Суббота, 22 апреля. Ян Металл на Собаке



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Суббота — еще один день столкновения на неделе и при этом, парадоксально, один из неплохих дней для больших покупок. Особенно для людей Инь и Ян Воды. Второй бонус этого дня — возможность сдвинуть с места что-то очень важное. Речь идет про какой-то процесс, отношения, дело, которые не сдвигаются обычными методами. Столкновения Дракона и Собаки даст шанс чуть пошатнуть эту гору.

Но эти технологии управления энергиями — для продвинутых. Те же, кто не хочет заморачиваться, может беззастенчиво отдыхать, ссылаясь на рекомендации Бацзы. Лучше всего для отдыха выбрать спокойное, тихое место. Экстремальное и слишком энергичное времяпровождение в субботу может привести к неприятным последствиям.

День также не переназначен для лечения, ремонта, строительства. Перенесите эти важные дела на более благоприятную дату. Для Драконов и Собак суббота может оказаться очень запоминающейся. Разрешите энергиям вести себя и держите эмоции под контролем.

Воскресенье, 23 апреля. Инь Металл на Свинье



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Воскресенье, не удивляйтесь, по Бацзы тоже день отдыха. Причем максимально пенсионерского.

Рекомендованы тихие прогулки на природе, неспешные беседы с друзьями о главном. Не надо никаких прорывов, трудовых подвигов и обременительного шопинга.

Крайне не рекомендован экстрим в любом его виде. Люди со Змеей в карте могут чувствовать себя чуть потерянными. Не тревожьтесь понапрасну — и это тоже пройдет.

Хорошей вам недели!