Николай Басков вышел из себя во время телешоу из-за Дмитрия Губерниева

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Артист не славится участием в скандалах и разборках, но не смог сдержать эмоций из-за поведения спортивного комментатора.

Певец Николай Басков поскандалил со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Случилось это во время записи очередного выпуска музыкального телешоу. Во время него казалось, что приглашенный в качестве гостя Дмитрий решил побыть в роли ведущего. Это желание не понравилось настоящему ведущему — Николаю.

По задумке шоу для каждого гостя выпуска друзья, коллеги, ученики и даже поклонники готовят сюрприз. Но до того, как все узнают о нем, пришедший должен пообщаться с ведущим и рассказать какие-либо личные истории. Выйдя на сцену, Губерниев решил изменить ход сценария.

Не успел он появиться в студии, как зал стал скандировать «Россия!». Басков тут же попытался заставить зал повторять название его песни «Шарманка», но потерпел неудачу. Тогда ведущий решил сменить тему и попросил Губерниева не сдерживать эмоций во время просмотра номера.

«Если я пережил Киркорова…» — начал говорить блондин.

«То меня ты не факт, что переживешь», — перебил его комментатор.

После этого Дмитрий еще несколько раз не давал договорить артисту, а затем и вовсе стал читать стихотворение о корове. Автором произведения он назвал Николая. Пока ведущий подбирал слова для ответа, Дмитрий без приглашения сел в кресло и приготовился смотреть выступление.

«А теперь слушай меня! Это мое шоу, а это моя сцена! А ты участник, и я буду говорить, когда тебе садиться в кресло», — заявил Басков, возмутившись из-за поведения гостя.

Затем ведущий объявил о сюрпризе. А после вновь упрекнул Губерниева в том, что тот постоянно всех перебивает.

К слову, язвительные фразы Губерниева не в первый раз становятся поводом для скандала. Несколько лет назад комментатор подобным образом поругался с певицей Ольгой Бузовой. Ссора между медийными персонами произошла во время прямого эфира, где проходило обсуждение матча. Спортивный комментатор попытался узнать мнение Бузовой о том, какая школа футбола ей ближе, тренера сборной РФ Станислава Черчесова или советская. Бывшая звезда «Дома-2» заявила, что со стороны Губерниева некрасиво задавать такие вопросы и «щеголять знаниями».

После этого заведенная Бузова стала возмущаться и говорить, что она в студию пришла поддержать спортсменов. Не дав девушке закончить речь, спортивный комментатор спросил, не перестала ли она пить коньяк по утрам. Поющая телеведущая не оценила юмор Губерниева, разрыдалась и покинула студию.

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