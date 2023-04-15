Тайно уничтожают человека: названы три продукта, которые провоцируют деменцию

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Большинство едят это очень часто и совсем не подозревают — полученное удовольствие в тот момент может серьезно сказаться на здоровье в будущем.

Газированные напитки, выпечка и пицца способны истощить головной мозг и спровоцировать возникновение деменции и преждевременную старость. К такому выводы пришли ученые. Результаты исследований были опубликованы в журнале Annals of Neurology.

Исследования проводились на крысах. Их на протяжении определенного времени кормили раствором из комбинации определенных продуктов. В результате из-за такого рациона грызуны перестали ориентироваться в пространстве, что говорит о потере памяти. Так, на первом месте среди «убийственных» оказались газированные напитки. У крыс, которым давали их, развилась деменция.

На втором месте — выпечка. В исследовании этого продукта приняли участие более тысячи человек старше 60 лет. За ними наблюдали в течение десяти лет, почти у 400 из них развилась деменция. Третье место досталось пицце. В этом эксперименте поучаствовали шесть тысяч взрослых и четыре тысячи детей. За четыре года у них снизился коэффициент интеллекта. Эти участники набрали самые низкие баллы в тестах функции мозга и памяти.

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