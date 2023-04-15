«Больше не холостяк»: Егор Крид сделал предложение руки и сердца

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Еще в конце прошлого года артист жаловался, что рядом с ним нет достойной спутницы. Кто же меньше чем за полгода покорила сердце рэпера?

Рэпер Егор Крид приятно удивил поклонников. Завидный жених объявил о том, что сделал предложение руки и сердца возлюбленной. А это значит, что совсем скоро он отправится в ЗАГС.

«Хотите охеренную новость? Это классная новость для вас. Я сделал предложение своей девушке. Да-да, больше не холостяк. Убираем десерт холостяка, теперь будет десерт женатика», — заявил артист во время прямого эфира.

Имя любимой знаменитость раскрывать не стал. Хотя еще пять месяцев назад он заявлял, что рядом не видит достойной спутницы. Хотя уже готов к семье и детям. При этом о личной жизни Крид не часто распространяется. Пару лет назад его замечали в компании блогера Кати Толстопятовой. Но все же одной из самых ярких девушек Егора Крида была певица Нюша (Анна Шурочкина). Причиной расставания артист тогда называл разные социальные статусы. Мол родителям Нюши не нравилось, что за ней ухаживает никому неизвестный юноша. После разрыва с ним она вышла замуж за коуча и родила ему двоих детей.

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