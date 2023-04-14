В Петербурге отменили концерт Филиппа Киркорова, готовившийся на Пасху

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

По словам представителей площадки, выступление эпатажного артиста состоится, но немного позже.

Концерт Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге, готовившийся на Пасху, 16 апреля, перенесли. Неприятное для поклонников известие опубликовано на официальной странице концертного зала во ВКонтакте.

«Концерт Киркорова переносится на 21 апреля 2023 года по техническим причинам. Билеты действительны на новую дату — 21 апреля 2023 года — и не требуют обмена. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сказано в сообщении.

По всей видимости, в этот раз артист готовил какое-то грандиозное шоу. Ведь он уделяет много внимания на концертах не только своим образам, но также звуку и декорациям. Однако не всегда после выступлений Киркорова зрители уходят довольными.

Так, в прошлом году на концерте по случаю юбилея Филипп показал странный номер: взобрался на поваленный на сцене крест и танцевал. Многие восприняли это как оскорбление чувств верующих. После обрушившейся критики певец извинился перед публикой. Но и это не устроило поклонников. Инцидент даже стал поводом для судебного иска. Позже его отклонили.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько отец Филиппа Киркорова не занимался сексом.