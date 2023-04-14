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Наступление ВСУ может обернуться смертельной ловушкой для США и НАТО. А Запад, в свою очередь, ставит Киев в неудобное положение –понадобятся годы, чтобы обеспечить его обещанным оружием.

Киевский режим анонсирует контрнаступление, которое организуется под покровительством США. Предполагается, что атака начнется весной, когда дороги подсохнут. Сейчас военная техника ВСУ не способна передвигаться по размытому растаявшим снегом грунту и буксует на распутице.

Недавно утекшие в сеть документы Пентагона указывают, что Украина подготовила для своего наступления 12 бригад. Среди них девять оснащены переданной западом техникой, а три остальные — старой советской.

Аналитики EADaily отмечают, что в западных СМИ усомнились в эффективности долгожданного наступления ВСУ. Они отмечают, что действия киевского режима может стать «смертельной ловушкой» не только для США и НАТО, но и для азиатских партнеров Америки.

В материале предполагается, что Украина будет пытаться ослабить контроль российской стороны над черноморскими портами, Крымом и Севастополем. А автор всего этого запланированного действа — замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд — «серый кардинал» по вопросам Украины» в администрации Байдена, которая даже не пытается скрыть свое желание вернуть Крым под контроль Киева.

Отмечается крайне разнородное вооружение украинской армии. «Зоопарк» разнообразной техники будет сложно содержать, а чинить — просто невозможно в полевых условиях. Кроме того, документы Пентагона свидетельствуют об истощении украинский систем ПВО. А это означает лишь одно — российская сторона имеет преимущество в воздухе.

Наконец, в рядах украинской армии снижается уровень квалифицированности военных — опытные устраняются, и появляются «зеленые» новобранцы. Отмечается также истощенные вооружения, а общая картина украинского наступления выглядит не слишком многообещающей.

«Но если же администрация Байдена не изменит своего курса, то продолжит играть в русскую рулетку, причем с полным барабаном», — заявляют эксперты.

По их словам, куда разумнее будет сесть за стол переговоров. Но и тут теперь есть свои нюансы. Предполагается, что российская сторона уже не согласится на многие пункты. Стране не интересна ни оперативная пауза, ни режим прекращения огня, однако она может потребовать отмены западных санкций.

Ранее 5-tv.ru писал, что в СНБО заявили о непредсказуемости решения о контрнаступлении ВСУ.