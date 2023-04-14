Эксперты объяснили, почему Франция не сможет добиться независимости от США

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Париж изо всех сил кричит о своей значимости, однако большая западная семья не дает ему слова.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу бороться за «стратегическую автономию», однако это заявление не стоит расценивать как шаг к бою за независимость в условиях превращения в единое сообщество, возглавляемое США. К такому выводу пришли аналитики EADaily.

В материале отмечается, что занимающийся пустословием Макрон является президентом страны, которая обладает четвертым по величине запасом атомного оружия в мире, однако сегодня это не дает Франции никаких внешнеполитических преимуществ.

«Париж не может определять даже не содержание международной политики, а собственную судьбу», — отмечается авторами.

Аналитики считают, что Франция фактически исчезает как суверенное государство. Страна обладает развитой экономикой, да и вооружена не плохо, но на мировой арене значимой роли не играет.

«Изменить такую ситуацию Франция могла бы, пройдя до конца по тому пути, куда ее направлял во времена своего президентства Шарль де Голль», — предполагают эксперты.

Однако и тут есть нюансы — более чем за полвека государственность утратила большинство атрибутов самостоятельности, и привело к этому, во многом, возвращение в структуру военного командования НАТО, где главенствует Америка.

В заключение авторы усомнились, что заявления французского лидера могут кем-то восприниматься серьезно. По их словам участник дружной западной семьи «глобальных паразитов» не сможет предать своего заокеанского «покровителя».

Ранее 5-tv.ru писал, что зачем Макрон начал призывать Европу к независимости от США.