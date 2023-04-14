Министр обороны Китая Ли Шанфу прилетит в Москву 16 апреля

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Глава Минобороны КНР пробудет с визитом в российской столице три дня. У него запланированы переговоры с Сергеем Шойгу.

В это воскресенье, 16 апреля, в Москву прилетит министр обороны Китая Ли Шанфу. Об этом сегодня сообщили в российском военном ведомстве.

Официальный визит продлится три дня. В программе — переговоры с Сергеем Шойгу. Стороны обсудят взаимодействие в оборонной сфере, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.