«Будоражит воображение»: программист рассказал, как нейросети создают оружие будущего

Фото, видео: www.globallookpress.com / Airman Alysa Knott; из личного архива Станислава Ашманова;5-tv.ru

Военная промышленность — это непаханое поле для применения технологий машинного обучения, сообщил разработчик Станислав Ашманов.

Нейросети оказались очень полезными в военной промышленности — например, их уже сейчас используют для проектирования умного оружия будущего. Об этом специально для 5-tv.ru рассказал генеральный директор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов.

Зачем нужны нейросети и как они работают

Перед человечеством всегда стояла задача автоматизации процессов. Раньше люди создавали различные станки и мельницы, чтобы выполнять больше работы с меньшим усилием.

Компьютеры и программы — тоже являются замечательными способами автоматизации. Однако в какой-то момент софт уперся в потолок — многие процессы стало невозможно автоматизировать из-за их сложности. Они требовали высокой степени понимания и когнитивных способностей человека.

Решить проблему удалось с помощью машинного обучения. В компьютер загружают тысячи реальных примеров решения конкретной проблемы людьми и заставляют имитировать их действия.

«Это и есть основная идея машинного обучения — программа постепенно настраивает внутренние параметры, чтобы повторять действия человека, и сильно опирается при этом на собранные размеченные данные. То есть собранные примеры работы человека», — объяснил разработчик нейросетей.

Как использовать нейросети для создания умного оружия

В военной промышленности задействовано огромное количество людей, которые решают разные задачи. Очень помочь им могут даже не слишком креативные нейросети. Скажем, если упростят документооборот. Еще больше пользы будет, если нейросети начнут анализировать большие объемы данных и давать полезную статистику. Наконец, они даже помогают в проектировании нового оружия.

«Есть очень любопытные и будоражащие воображение примеры, когда можно разрабатывать различное умное оружие. Это автонаведение различных образцов вооружения. Это беспилотники, которые могут самостоятельно принимать решение или наводиться и искать разные цели. Это различные роботизированные комплексы, которые тоже производят анализ и принятие решение на борту. Там просто поле непаханое, все созрело уже для того, чтобы создавать умное вооружение», — рассказал Станислав Ашманов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские эксперты научили нейросеть читать по губам.