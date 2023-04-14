Путин поручил «Роскосмосу» разморозить создание сверхтяжелой ракеты-носителя

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Госкорпорация принялась за создание эскиза ракеты в 2018 году, однако спустя три года проект был приостановлен.

Глава РФ Владимир Путин призвал к возобновлению проектирования сверхтяжелой ракеты-носителя в 2024 году. О поручении президента сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Он провел для студентов калужских профильных технических вузов лекцию, в которой обозначил — для освоения Луны необходимо иметь в арсенале сверхтяжелый носитель. По словам Борисова, для серьезной экспансии единственного естественного спутника Земли нужно обладать возможностью доставлять на орбиту более 100 тонн.

Глава «Роскосмоса» объяснил, что на создание подобной ракеты может уйти порядка восьми-девяти лет, а освоение Луны может приблизить человечество к полету на Марс.

«Но без компетенций в пилотируемой космонавтике, без сверхтяжелого носителя, без нового транспортного пилотируемого комплекса, конечно, это все нереализуемо», — прокомментировал он.

Государственная космическая корпорация в 2018 году запрашивала эскиз проекта сверхтяжелой ракеты у ракетно-космической организации «Энергия». Техническое проектирование продолжалось несколько лет, но было заморожено в 2021 году.

Накануне, 12 апреля, Путин встретился с Борисовым. В ходе беседы они обсудили уникальные решения России в обороне и космосе. Также глава государства дал распоряжение нарастить производство российских спутников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал уникальным событием снятый в космосе фильм «Вызов».