«Закулисные истории»: какие секс-тайны скрывает брак Макрона и его 70-летней жены

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nieboer; Личный архив Александры Миллер; Личный архив Керима Костоева; 5-tv.ru

Французы отличаются от других наций своим сексуальным менталитетом. Однако за одной очевидной интимной девиацией может скрываться другая, менее заметная.

Умы общественности возбуждает тема отношений президента Франции Эммануэля Макрона и его 70-летней жены Брижит. Разница в возрасте составляет 24 года, общих детей у них нет, но и это не единственное, что привлекает к себе внимание. 5-tv.ru решил поинтересоваться у экспертов, почему мужчины, в частности занимающие руководящие посты, могут выбирать себе женщин намного старше — чуть ли не годящихся им в матери.

Сексолог и психолог Александра Миллер отметила, что в случае Макрона не стоит говорить о геронтофилии — склонности наслаждаться сексом с людьми с большой разницей в возрасте. По ее словам, уже давно ходят другие слухи. По всему миру шепчут о склонностях французского лидера к гомосексуализму.

«Есть явные наклонности, и, скорее всего, этот брак — это просто удобный брак для обеих сторон. Возможно, ей просто приятно быть замужем, причем не за самым отвратительным мужчиной. Макрон довольно-таки симпатичный. Они просто преследуют статус брака, но тем не менее живут все своей жизнью», — прокомментировала сексолог.

Миллер отметила, что иллюзия о полной семейной жизни нередко имеет «закулисные истории». Гомосексуалистом можно родиться или стать. В первом случае речь идет о 4% населения, а во втором — о травматическом опыте психологического характера, неудачных отношениях с женщинами и страхе быть отвергнутым повторно, ведь у предрасположенных к гомосексуализму мужчин очень подвижный и чувствительный эмоциональный фон.

«Из-за этого вновь и вновь мужчины прибегают к тому, чтобы не испытывать психологической боли. Они выбирают такого партнера, который будет более безопасен в этом плане», — объяснила Миллер.

Секс-блогер Керим Костоев и вовсе уверен, французы — это отдельный вид человечества, обладающий своим особенным сексуальным менталитетом. По его словам, во Франции сложились свои устои личной жизни. Например, рожать раньше 30 лет считается глупым. Другое дело — Россия, где женщин поторапливают к созданию семьи, или мусульманские страны, где девочку выдают замуж в 13 лет.

У политиков тоже есть свои причуды, подчеркнул Керимов. Статусность и условия жизни во многом определяют выбор женщины, да и психологические наклонности у каждого существуют свои, «минимальные или максимальные».

«Кто его знает, может быть, у них там является статусным то, что у тебя женщина старше. А еще неизвестно, что это за женщина», — предположил собеседник 5-tv.ru о неочевидных влиятельных связях Брижит Макрон.

В разновозрастных браках имеет место быть Эдипов комплекс, когда мужчины ищут жену для замены матери, однако говорить о том, что Макрон страдает от этого недуга без консультаций было бы «нонсенсом», отметил секс-блогер.

Эксперт заключил, что семья президента Франции может скрывать много тайн, а причины у этого самые разные — от высокого статуса до сексуальных девиаций. По его словам, ясно другое — пугают мотивы, из-за которых молодым мужчинам нравятся бабушки. Откуда растут ноги предрасположенности и что могло так повернуть жизнь Макрона, остается загадкой.

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