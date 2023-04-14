Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Аналитик Тимошенко: внезапная проверка боеготовности ТОФ может быть связана с ситуацией вокруг Тайваня

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Является ли это плановой проверкой или все же есть связь с чем-то?

Тихоокеанский флот РФ 14 апреля в полном составе был приведен в высшую степень боеготовности. Военный эксперт-аналитик, полковник в отставке Михаил Тимошенко в интервью 5-tv.ru назвал вероятную причину внезапной проверки.

Эксперт считает, что это может быть плановым решением, как об этом и говорил министр обороны Сергей Шойгу.

«Во-вторых, это может быть в рамках договоренности с председателем Китая Си Цзиньпином», — сказал эксперт.

Он отметил, что в ближайшее время в Россию ожидается визит министра обороны Китая Ли Шанфу. Тимошенко отметил, что проверка флота может связана с ситуацией вокруг Тайваня. Если что-то произойдет, то России придется участвовать в военном сопротивлении, чтобы защитить побережье, считает эксперт.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что практика неожиданных проверок является поддержкой необходимого боевого уровня Вооруженных сил РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Владимир Путин посетит Китай для переговоров с Си Цзиньпином.