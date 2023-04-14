Мария Вебер готовится спасти российское кино от бездарностей: «Полный провал»

Мария Вебер планирует вернуться в российское кино и спасать его от бездарностей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Сейчас солистка «Тутси» больше сосредоточена на певческой карьере. Но пришло время вспомнить старое.

Выпускница «Фабрики звезд» и солистка группы «Тутси» Мария Вебер объявила о неожиданном решении спасать российский кинематограф. Несмотря на то, что знаменитость сейчас больше сосредоточена на музыкальной карьере, надежды серьезно заявить о себе в киноискусстве она не теряет. Об этом артистка рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Исполнительница хита «Самый, самый» признается, что идея о кино посетила совершенно случайно: артистка как-то включила телевизор, а на экране ни новых лиц, ни талантов.

«Посмотрела тут я отрывок какого-то сериала на модном канале нашем и поняла, что полный провал. Надо идти в кино и спасать ситуацию. Я возмущена, что одни и те же лица. Почему нет новых, талантливых, красивых людей. Как ни включу телевизор, одни и те же актеры, роли. Может, продюсеры боятся брать новых артистов… Но я считаю, что актеров должно быть много, как и певцов сейчас — молодых талантливых», — поделилась знаменитость в кулуарах праздничного открытия бутика Омара Байрамова.

Певица добавила, что уже сейчас озадачена поисками киноагента, чтобы претворить свой план в жизнь.

«Уже очень скучаю по съемкам и все, я созрела снова возвращаться», — призналась она.

К слову, поселений раз зрители видели Марию Вебер на экране в 2019 году в картине «Я не такой, я не такая», где ей досталась роль второго плана. До этого сразу в нескольких кинопроектах «фабриканта» появилась в 2015-м. Также у артистки есть театральный опыт, который она нарабатывала после окончания Российского института театрального искусства.

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