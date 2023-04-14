Песков рассказал, как Путин встретит Пасху

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Каких традиций в этот праздник придерживается президент?

У российского лидера Владимира Путина будут пасхальные куличи и крашеные яйца для церковного праздника, как и у всех христиан. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга.

По его словам, глава государства встретит Пасху вместе с остальными верующими. Так, лидер РФ посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. В том числе и семья самого Пескова отдаст дань традициям и встретит праздник с положенными почестями.

К слову, недавно синоптики предупредили жителей центральных регионов России о серьезных «пасхальных» заморозках. На этой неделе температура опустится ниже нуля. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, подобные аномалии вызваны марафоном антициклонов.

Однако вслед за печальными новостями эксперт сообщил и хорошие: холод задержится совсем ненадолго, потом погода снова начнет радовать весенним теплом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому опасно есть много куличей и крашеных яиц на Пасху.