«На всю страну один»: стилист раскрыл секрет идеального блонда Баскова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Многим кажется, что исполнитель «Шарманки» консервативен в выборе прически, но это — видимость.

Стилист Николая Баскова Александр Наумко раскрыл секрет идеального блонда знаменитости. Им он поделился в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Александр отметил, что экспериментов с цветом и прической на самом деле у артиста было не мало. Просто поклонникам в глаза это не бросается — в том-то и хитрость настоящего мастера. Даже применительно к эпатажным артистам принцип золотой середины необходим.

«Мы меняем на самом деле прически: цвет, длину, как-то возвращаемся к тому, что изначально нам подошло: и удобно, и красиво, и стильно. Поэтому пробовали немножко в темный уходить, светлый, тотал-блонд. Короткие, длинные. В принципе у нас много образов было. Но натуральный блондин на всю страну один», — подчеркнул собеседник в кулуарах праздничного открытия бутика Омара Байрамова в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Ортман оценила Филиппа Киркорова в образе пепельного блондина.