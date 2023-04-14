Что связывает Валерия Леонтьева с умершей принцессой Дианой?

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Знаменитый вокалист обзавелся весомым финансовым состоянием. Но благодаря чему?

Российский и советский певец Валерий Леонтьев стал одним из первых отечественных звезд, кто начал выступать на сцене в ярких костюмах от мировых люксовых брендов. Талантливое исполнение сопровождалось шикарными нарядами и динамичными танцами, публика была в тройном восторге. Вероятно, именно такая особенность стала одной из причин невероятной популярности вокалиста.

Украшения Леонтьеву сделал ювелир принцессы Дианы. Фото: www.globallookpress.com / Peter Heimsath

Теперь же у Леонтьева собралась огромная коллекция дорогих атрибутов. Среди них есть роскошные украшения, стоимость которых варьируется от миллиона рублей до миллиона долларов. Откуда такие богатства у вокалиста? Как сообщает издание KP.RU, мужчина сдает испанский дом в аренду, а его жена Людмила Исакович открыла бизнес — гостиницу и парикмахерскую для собак. При этом женщина занимается и частными выездами, чтобы привести в порядок питомцев богатых хозяев.

Судя по огромному количеству бриллиантов, на финансовое положение знаменитость не жалуется. Правда и у дорогой жизни есть свои минусы. Несколько лет назад в дом знаменитости пробрались грабители. Им удалось обчистить жилище почти на один миллион долларов.

Несмотря на трагедию, Леонтьев не унывает. Он уверен, что у любого артиста что-нибудь крали. Тем более, в доме остались куда более важные драгоценности. Например, дорогие кольца, над созданием которых корпел тот же ювелир, что работал над украшениями легендарной принцессы Дианы. Таким образом вокалист связан с королевской семьей.

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