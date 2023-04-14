Причины нет? Почему Меган Маркл отказалась ехать на церемонию коронации Карла III

Полина Долгова 89

Букингемский дворец подтвердил, что Меган Маркл не посетит коронацию Карла III

Причины нет? Почему Меган Маркл отказалась ехать на церемонию коронации Карла III

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Parsons

Событие состоится 6 мая в лондонском Вестминстерском аббатстве, на него приглашены более двух тысяч гостей. Почему невестка короля останется в Калифорнии?

Букингемский дворец подтвердил информацию о том, что принц Гарри посетит коронацию Карла III без Меган Маркл. Это решение стало результатом долгих переговоров герцогов Сассекских с официальными представителями правящего монарха. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Это заявление разрушило главную интригу предстоящего исторического события и, естественно, вызвало недоумение общественности и вопрос — «Почему?». Принц Гарри один прибудет на коронацию Карла III в Лондон, а Меган Маркл и дети, 3-летний Арчи и полуторагодовалая Лилибет останутся в Калифорнии. Формальная причина, почему Маркл останется в Калифорнии — это то, что 6 мая в день коронации, старшему сыну Арчи исполнится четыре года, поэтому невестка останется в праздничный день с детьми.

Коронация Карла III планируется в Вестминстерском аббатстве. На нее приглашены более двух тысяч гостей. Прежде была информация, что король пригласил всю семью Сассекских, включая Маркл и внуков. Несмотря на раскол в их отношениях после выхода документального кино «Гарри и Меган», а также мемуаров принца Гарри «Запасной», в котором он написал скандальные заявления в адрес старшего брата и других членов королевской семьи.

Приближенные инсайдеры сообщают, что Карл III расстроился из-за отсутствия Меган Маркл, но рад, что сам Гарри посетит Лондон.

«Он хотел, чтобы Гарри приехал, и рад, что его дорогой мальчик будет рядом. Он очень разочарован тем, что не увидит Меган и своих внуков, однако понимает ситуацию», — цитируют слова представителя Букингемского дворца издание.

Инсайдер отмечает, что решение Гарри прилететь на коронацию рассматривается как потенциальная возможность примирения с отцом.

Прежде была информация, что на коронации первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма, Джордж, понесет мантию короля. Мальчика сделали главным и самым юным пажом. Его утвердили Карл III и его возлюбленная Камилла. Особая роль объясняется тем, что принц Джордж находится в очереди на престол на втором месте после своего отца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принцу Гарри поставили условия во время коронации Карла III.

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