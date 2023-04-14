Причины нет? Почему Меган Маркл отказалась ехать на церемонию коронации Карла III

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Событие состоится 6 мая в лондонском Вестминстерском аббатстве, на него приглашены более двух тысяч гостей. Почему невестка короля останется в Калифорнии?

Букингемский дворец подтвердил информацию о том, что принц Гарри посетит коронацию Карла III без Меган Маркл. Это решение стало результатом долгих переговоров герцогов Сассекских с официальными представителями правящего монарха. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Это заявление разрушило главную интригу предстоящего исторического события и, естественно, вызвало недоумение общественности и вопрос — «Почему?». Принц Гарри один прибудет на коронацию Карла III в Лондон, а Меган Маркл и дети, 3-летний Арчи и полуторагодовалая Лилибет останутся в Калифорнии. Формальная причина, почему Маркл останется в Калифорнии — это то, что 6 мая в день коронации, старшему сыну Арчи исполнится четыре года, поэтому невестка останется в праздничный день с детьми.

Коронация Карла III планируется в Вестминстерском аббатстве. На нее приглашены более двух тысяч гостей. Прежде была информация, что король пригласил всю семью Сассекских, включая Маркл и внуков. Несмотря на раскол в их отношениях после выхода документального кино «Гарри и Меган», а также мемуаров принца Гарри «Запасной», в котором он написал скандальные заявления в адрес старшего брата и других членов королевской семьи.

Приближенные инсайдеры сообщают, что Карл III расстроился из-за отсутствия Меган Маркл, но рад, что сам Гарри посетит Лондон.

«Он хотел, чтобы Гарри приехал, и рад, что его дорогой мальчик будет рядом. Он очень разочарован тем, что не увидит Меган и своих внуков, однако понимает ситуацию», — цитируют слова представителя Букингемского дворца издание.

Инсайдер отмечает, что решение Гарри прилететь на коронацию рассматривается как потенциальная возможность примирения с отцом.

Прежде была информация, что на коронации первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма, Джордж, понесет мантию короля. Мальчика сделали главным и самым юным пажом. Его утвердили Карл III и его возлюбленная Камилла. Особая роль объясняется тем, что принц Джордж находится в очереди на престол на втором месте после своего отца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принцу Гарри поставили условия во время коронации Карла III.